ARA
Bist 100
5061,99
1,22%
Bist 100
Dolar/TL
19,0568
0,1287%
Dolar/TL
Euro/TL
20,6655
0,2422%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0837
0,0462%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1221,38
0,1%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bir dönem kripto para kralı olarak tanınıyordu... Tutuklandı...

Karadağ İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi ve Terraform Labs şirketinin kurucusu Güney Koreli Do Kwon'un tutuklandığını bildirdi.

24 Mart 2023 | 00:18
0
Bir dönem kripto para kralı olarak tanınıyordu... Tutuklandı...

İçişleri Bakanı Filip Adzic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadağ polisi, kırmızı bültenle aranan Güney Kore vatandaşı Kwon Do-Hyung, daha çok 'Do Kwon' olarak tanınan şahsı Karadağ'da tutuklamıştır." ifadesini kullandı.

"Kripto para kralı" olarak tanınan Do Kwon'un başkent Podgorica'daki havalimanında sahte belgelerle yakalandığını belirten Adzic, Do Kwon'un Güney Kore, ABD ve Singapur tarafından arandığını bildirdi.

Yatırım yapanlar tahminen 42 milyar dolar kaybetmişti

ABD, "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi Do Kwon ve şirketi Terraform Labs'ı, "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığı planlamakla" suçlamıştı.

Blockchain analitik firması Elliptic'e göre, geçen yıl çöken TerraUSD ve Luna'ya yatırım yapanlar tahminen 42 milyar dolar kaybetmişti.

Güney Kore'de Aralık 2022'de Kwon için tutuklama emri çıkarılmış ve Kwon'un Sırbistan'da olduğuna inanıldığı bildirilmişti.

Do Kwon, ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1221,38 0,1%
  • ALTIN ONS 1993,49 -0,03%
  • BIST 100 5061,99 1,22%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,0568 0,1287%
  • EURO/TURK LIRASI 20,6655 0,2422%
  • EURO/USD 1,0837 0,0462%
  • INGILIZ STERLINI 1,2291 0,03255%
  • JAPON YENI 130,821 -0,024%
  • KANADA DOLARI 1,37097 -0,04119%
  • RUS RUBLESI 76 -1,3564%
Günün En Çok Okunanları
Bill Gates'e göre son on yılların en önemli teknolojik gelişmesi
'Kara Rapor' açıklandı: Türkiye'de en kirli havayı soluyan ilk 5 il
'Kara Rapor' açıklandı: Türkiye'de en kirli havayı soluyan ilk 5 il
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem
Türk Ticaret Bankası yeni sahibi belli oldu
Türk Ticaret Bankası yeni sahibi belli oldu
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
İsviçre Merkez Bankası, bankacılık krizine rağmen faiz artırdı
GERİ
İLERİ
Bill Gates'e göre son on yılların en önemli teknolojik gelişmesi
'Kara Rapor' açıklandı: Türkiye'de en kirli havayı soluyan ilk 5 il
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem
'Kara Rapor' açıklandı: Türkiye'de en kirli havayı soluyan ilk 5 il
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem
Türk Ticaret Bankası yeni sahibi belli oldu
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem
Türk Ticaret Bankası yeni sahibi belli oldu
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL