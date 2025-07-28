ARA
DOLAR
40,72
-0,02%
DOLAR
EURO
47,33
0,52%
EURO
GRAM ALTIN
4377,52
0,46%
GRAM ALTIN
BIST 100
11038,32
0,60%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

En fazla Bitcoin'i olan şirket: Ne kadara mal oldu?

Şirketler, kripto paralara ilişkin yasal düzenlemeler yapılması ve hükümetlerin kripto dostu kararlar alması gibi etkenlerle Bitcoin alımlarını hızlandırdı. Peki en fazla Bitcoin'i olan şirket hangisi?

28 Temmuz 2025 | 14:06
Son Güncellenme: 28 Temmuz 2025 | 14:07
En fazla Bitcoin'i olan şirket: Ne kadara mal oldu?

ABD ve birçok ülkede kripto paralara yönelik yasal düzenleyici adımların atılması, şirketleri bu varlıklara yönlendirdi. Özellikle ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından kripto paralara yönelik yapıcı tutum sergilemesi, şirketlerin yaklaşımını olumlu etkiledi.

1 STRATEGY - 607,770 BTC

STRATEGY - 607,770 BTC

Bitcoin Treasuries'in verilerine göre şirketin elindeki BTC miktarı, güncel kurla, yaklaşık 72,2 milyar dolar değerinde.

ABD merkezli yazılım şirketi Strategy, kripto paralara yatırımda öne çıkan kuruluş oldu. Uzun süredir Bitcoin alımı gerçekleştiren şirketin elinde şu anda 607 binden fazla Bitcoin bulunuyor.

Son aylarda hisse satışı gerçekleştirip Bitcoin yatırım yapan şirket, en büyük kurumsal kripto para yatırımcısı konumuna yükseldi.

Strategy, 71 bin dolar ortalamayla 43 milyar dolarlık Bitcoin aldı. Kripto varlığın güncel olarak 115 bin doların üzerinde işlem görmesiyle şirketin bu yatırım sayesinde gerçekleşmemiş karı yaklaşık 25 milyar dolara çıktı.

İŞTE BITCOIN TREASURIES'E GÖRE ELİNDE EN FAZLA BITCOIN TUTAN ŞİRKETLER:

2 MARA HOLDINGS – 50,000 BTC

MARA HOLDINGS – 50,000 BTC

5,9 milyar dolar değerinde.

3 XXI – 37,230 BTC

XXI – 37,230 BTC

4,4 milyar dolar değerinde.

4 BITCOIN STANDARD TREASURY COMPANY - 30,021 BTC

BITCOIN STANDARD TREASURY COMPANY - 30,021 BTC

3,5 milyar dolar değerinde.

5 RIOT PLATFORMS - 19,225 BTC

RIOT PLATFORMS - 19,225 BTC

2,2 milyar dolar değerinde.

6 TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP - 18,430 BTC

TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP - 18,430 BTC

2,1 milyar dolar değerinde.

7 METAPLANET - 17,132 BTC

METAPLANET - 17,132 BTC

2 milyar dolar değerinde.

8 GALAXY DIGITAL HOLDINGS - 12830 BTC

GALAXY DIGITAL HOLDINGS - 12830 BTC

1,5 milyar dolar değerinde.

9 CLEANSPARK - 12,608 BTC

CLEANSPARK - 12,608 BTC

1,49 milyar dolar değerinde.

10 TESLA – 11,509 BTC

TESLA – 11,509 BTC

1,3 milyar dolar değerinde.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL