En fazla Bitcoin'i olan şirket: Ne kadara mal oldu?

Bitcoin Treasuries'in verilerine göre şirketin elindeki BTC miktarı, güncel kurla, yaklaşık 72,2 milyar dolar değerinde.

ABD merkezli yazılım şirketi Strategy, kripto paralara yatırımda öne çıkan kuruluş oldu. Uzun süredir Bitcoin alımı gerçekleştiren şirketin elinde şu anda 607 binden fazla Bitcoin bulunuyor.

Son aylarda hisse satışı gerçekleştirip Bitcoin yatırım yapan şirket, en büyük kurumsal kripto para yatırımcısı konumuna yükseldi.

Strategy, 71 bin dolar ortalamayla 43 milyar dolarlık Bitcoin aldı. Kripto varlığın güncel olarak 115 bin doların üzerinde işlem görmesiyle şirketin bu yatırım sayesinde gerçekleşmemiş karı yaklaşık 25 milyar dolara çıktı.

İŞTE BITCOIN TREASURIES'E GÖRE ELİNDE EN FAZLA BITCOIN TUTAN ŞİRKETLER: