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SPK'dan 46 siteye erişim engeli: Listede kripto borsası da var

Merkeziyetsiz kripto para borsası PancakeSwap ve kripto para karşılaştırma sitesi CryptoRadar için erişim engeli geldi.

04 Temmuz 2025 | 09:39
SPK'dan 46 siteye erişim engeli: Listede kripto borsası da var

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), aralarında iki kripto para odaklı internet sitesinin de olduğu toplamda 46 internet sitesine erişim engeli getirdi. 

Erişim engeli getirilen sitelerden biri merkeziyetsiz kripto para borsası PancakeSwap, diğeri ise kripto para karşılaştırma sitesi CryptoRadar. 

SPK tarafından yayınlanan 4 Temmuz tarihli bültene göre PancakeSwap, izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürüttüğü gerekçesiyle engellendi. 

Daha önce de Türkiye'de lisans almayan birçok kripto para borsası benzer bir erişim engeliyle karşılaşmıştı. Ancak ilk kez merkeziyetsiz bir kripto para borsasına karşı erişim engeli kararı alındı. 

SPK, 2023 yılından beri yurt dışında yerleşik olarak Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para platformlarının internet sitelerine erişim engeli talep edebiliyor.

Erişim engeli getirilen tüm internet siteleri şöyle:

https://payixi4.com
https://klasfx259.com
https://hesabim.klasfx259.com
https://nova-markets30.com
https://sca.nova-markets30.com
https://wt.nova-markets30.com
https://www.xmtrtrader.com
https://my.xmtrtrader.com
https://partners.xmtrtrader.com
https://justmarketsmy.com
https://olivemarkets268.com
https://my.olivemarkets268.com
https://www.hftrk-trade.com
https://register.hftrk-trade.com
https://sube.emenkul.trade
https://fbs-trader-tur.com
https://vlccapital.com
https://register.vlccapital.com
https://online.vlcmeet.com
https://growprofx.com
https://www.hayalmenkuldegerler.com
https://www.cmcmarkets.com
https://client-portal.cmcmarkets.com
https://globalinvparters.net
https://borsa-prime.com
https://client.borsa-prime.com
https://sapphireyatirim.com
https://sube.sapphireyatirim.com
https://opsiyonyatirim.com
https://trader.opsiyonyatirim.com
https://novakgroup.online
https://amiralyatirim.com
https://web.c-trader.co
https://fxbollinger.com
https://www.intinvestment.com
https://platform.intinvestment.trade
https://exchangeinvestr.com
https://wt.exchangeinvestr.com
https://bfbmarkets.net
https://tradeglobaltr.com
https://euromenkuldegerler.com
https://emd.yatirim.trade
https://pancakeswap.finance
https://globaltradingx.com
https://h5.bbttran.com
https://cryptoradar.com

 

 

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