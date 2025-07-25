Tesla, Bitcoin'lerini satmasaydı ne olurdu?

Tesla, 2021’de yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın almıştı. Ancak bu varlıkların büyük bölümünü 2022’nin ortasında elden çıkardı. O dönem Bitcoin, 19.000 dolardan işlem görüyordu.

Yaklaşık 936 milyon dolarlık satışın yapıldığı dönemde Bitcoin fiyatları bugünkü değerinin yaklaşık altıda biri düzeyindeydi.

CNBC’nin hesaplamalarına göre, satılan bu miktar bugün 3,5 milyar doların üzerinde bir değere ulaşabilirdi ve hatta, eğer Tesla tüm varlıklarını korusaydı, portföyünün toplam değeri 5 milyar dolara yaklaşırdı.

CNBC, satıştan elde edilen kripto kazancının, 2025'in ikinci çeyreğinde, Tesla’nın 1,17 milyar dolarlık net gelirine 284 milyon dolarlık katkı sağladığını belirtiyor.

Tesla, kısa süre önce otomobil satışlarında arka arkaya ikinci çeyrekte de düşüş yaşadığını açıkladı. Tesla'nın Avrupa'daki satışları Haziran 2025'te yüzde 2,8 oranında geriledi.