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Trump 'Kripto Çarı' olacak ismi açıkladı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, girişimci ve yatırımcı David Sacks'ın, "Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı" olarak görev yapacağını açıkladı.

06 Aralık 2024 | 10:04
Trump 'Kripto Çarı' olacak ismi açıkladı

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, Sacks'ın bu görevde, ABD'nin rekabet gücünün geleceği açısından kritik öneme sahip olan yapay zeka ve kripto para alanlarında yönetimin politikalarına rehberlik edeceğini bildirdi.

Sacks'ın Amerika'yı her iki alanda da açık ara küresel lider yapmaya odaklanacağının altını çizen Trump, internette ifade özgürlüğünü koruyacağını ve kendilerini "büyük teknoloji" sansüründen uzaklaştıracağını belirtti.

Donald Trump, "Sacks, yasal bir çerçeve üzerinde çalışacak, böylece kripto endüstrisi istediği netliğe sahip olacak ve ABD'de gelişebilecek." ifadesini kullandı. Sacks'ın ayrıca Başkanlık Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi'ne liderlik edeceğini duyuran Trump, Sacks'ın 25 yıldır Silikon Vadisi'ndeki "en ikonik şirketlerden bazılarını kuran ve bunlara yatırım yapan son derece başarılı bir girişimci ve yatırımcı" olduğuna işaret etti.

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Batısöke Çimento'dan (BSOKE) bedelli açıklaması
Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması
Borsadaki otomotiv hisselerinin performansı
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var (6 Aralık)
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 4 şirket (5 Aralık)
SPK duyurdu: 2 yeni halka arz, 2 bedelli, 2 bedelsiz onayı
SPK'dan açığa satış kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (6 Aralık)
Galatasaray (GSRAY) bedelli başvurusunu duyurdu
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
Yabancı yatırımcı borsada alıma döndü
Türk Traktör (TTRAK) yeni yatırım kararını duyurdu
Borsada dün geri alım yapan 10 şirket (4 Aralık)
GERİ
İLERİ
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