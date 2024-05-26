35 bin gence yapay zeka eğitimi verecek

Vakıf, sekiz yıl önce hayata geçirdiği ve 400 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettiği “Yarım Kodlayanlar” projesinin ardından şimdi de “Yapay Zekâ Yıldızları” projesiyle, Türkiye'nin 81 ilinde 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerine yapay zekâ eğitimleri verecek.

Projeye katılan öğrenciler için global içerik ve etkinlikler aracılığıyla farklı gelişim alanları da sunulacak. Projenin ilk yılında toplam 35 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

“Yapay Zekâ Yıldızları” projesi, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır'ın katılımıyla İzmir Buca Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Bizim de takip ettiğimiz toplantıda Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, şunları söyledi: “Politika Analiz Laboratuvarı iş birliğiyle hazırladığımız ‘Dijital Türkiye 2030 Raporu'na göre, Türkiye'de bireylerin yüzde 30'u en az temel düzeyde dijital beceriye sahipken, Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran yüzde 54 düzeyinde. Öte yandan, Avrupa Birliği’nin resmi hedefi, 2030’da bu oranı yüzde 80'e çıkarmak.

Avrupa Birliği'nin 2030 hedefinin Türkiye tarafından yakalanabilmesi için dijital beceriye sahip nüfus oranının her yıl yüzde 12 artması gerekiyor. Dijital toplum hedefine ulaşılması için pek çok proje yürütüyoruz.

Şimdi de gençlerin yapay zekâ alanındaki yetkinliklerini artıracak yeni bir projeye hazırlanıyoruz. Yapay zekânın genel olarak pozitif dönüşüm sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye'nin de bu konuda öncü ülkeler arasında yer alması için elimizi taşın altına koyuyoruz.”

