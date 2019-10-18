50 milyon kadına ulaştı
Avon, Türkiye’nin kadın sağlığı konusunda uzun soluklu sosyal sorumluluk çalışması olan Meme Kanseri ile Mücadele Kampanyası’na 23’üncü yılında da devam ediyor.
Meme kanseri farkındalığı yaratmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen kampanya bu yıl ‘#ışığımpembe’ sloganıyla gerçekleştirilecek. Dünya çapında devam eden hareketin Türkiye ayağı, 13 Ekim Pazar günü, Beşiktaş Meydanı’nda düzenlenecek.
Işığım Pembe Festivali’nde binlerce kadının buluşarak seslerini var gücüyle duyurması hedefleniyor. Etkinlik kapsamında, Memeder ve Türk Kanser Derneği’ne yapılacak bağışlarla, meme kanseriyle mücadele eden kadınlara destek olunması amaçlanıyor.
Dünyada her yıl 2 milyon meme kanseri vakasının gerçekleştiğini söyleyen Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül, uzmanların önümüzdeki yıllarda bu sayının katlanarak artacağını belirttiğine dikkat çekiyor.
Gül şöyle konuşuyor: “Işığım Pembe Festivali ile dünyada 6 milyonu aşan temsilcilerimizle birlikte meme kanserinde farkındalık yaratılması, bütün kadınların risklerin farkında olması, sinyalleri tanıması ve sonrasında nasıl hareket etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.
Geçen yıl yaptığımız çalışmalarla dünya genelinde 50 milyon kadına ulaştık. Ancak çok sayıda insan için meme sağlığının hala öncelik listesinde olmadığını biliyoruz.”
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