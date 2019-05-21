Alman devinden Türkiye’ye destek
Almanya merkezli ECE, alışveriş merkezleri geliştirmesinin ve yönetmesinin yanı sıra şirket genel merkezleri, ofis kuleleri, endüstriyel binalar, lojistik ve trafik merkezleri, oteller ve kent merkezleri gibi büyük ölçekli ticari gayrimenkul projelerini de geliştiren bir şirket.
11 ülkede yönetmekte olduğu 195 alışveriş merkeziyle Avrupa sektör lideri olan ECE’nin yönettiği varlıkların toplam değeri yaklaşık 33 milyar Euro’yu buluyor.
ECE Türkiye CEO’su ve Genel Müdürü Stefan Zeiselmaier, şirket olarak Türkiye’nin potansiyeline olan inançlarını ve bağlılıklarını koruduklarını söylüyor. Zeiselmaier, “Zor günleri, birlikte iş yaptığımız perakende grupları ve yatırımcılarımızla birlikte omuz omuza aşacağız” diyor.
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