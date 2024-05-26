Amerikalı dev Türkiye’den dünyaya malzeme gönderecek

Burj Khalifa, Taipei 101 gibi dünyadaki kompleks binaların 16’sında imzası olan şirket, Türkiye’de ise Atatürk Havalimanı, Türkiye İş Bankası Kuleleri, Emaar, İstanbul Finans Merkezi (İFM) Ziraat Bankası Kuleleri, Şişecam’ın Türkiye genelindeki yatırımları ve hala İstanbul Finans Merkezi’nin proje/ program yönetimlerini yapıyor. 10 yıldır faaliyet gösterdiği Türkiye’yi stratejik pazarlarından biri olarak kabul eden Turner, Türkiye’de yeni projelere imza atmaya hazırlanıyor.

Şirket, Türkiye’de proje yönetimi hizmetlerini 2024 yılında daha da çeşitlendirerek, başta ABD olmak üzere global olarak yapı bilgi modellemesi (BIM) servisleri sağlamaya başladı. Şirket yapı bilgi modellemesi alanında büyümesine hız verirken diğer taraftan uluslararası tedarik portalı Sourceblue’nun

Türkiye’deki etkinliğini artırmayı hedefliyor. Malzeme tedariki için kurulan uluslararası tedarik portalı Sourceblue ve buradaki ekibiyle bu yıl

toplam değeri 17 milyar doları aşan yaklaşık 17 bin satın alma siparişi verme yolunda ilerliyor.

SourceBlue tedarik portalının Turner’ın globaldeki iş hacminden dolayı yüksek alımlar yaparak müşterilere fiyat ve tedarik süreci anlamında yardımcı olduğunu söyleyen Turner Construction Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Mehmet Sami Kılıç, “2024 yılındaki bir diğer amacımız SourceBlue’nun Türkiye’den malzeme alımına başlaması ki bu anlamda çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.

Globalde yürüttüğümüz Turner projeleri için Türkiye’den malzeme göndermeye başlamayı hedefliyoruz. Globaldeki satın alım gücümüzden gelen fiyat avantajını Türkiye’deki işverenlerimize de projelerindeki ekipman ihtiyacı için direk satın alım yaparak servis etmeye başlayacağız” diyor.