Ankara’daki tesise ilk siparişi aldı
Prag merkezli hidroelektrik santral işletmecisi Energo-Pro, Ankara’da türbin, jeneratör ve hidroelektrik santral ekipmanı üretecek. Ankara’da 25 milyon Euro yatırım yapan şirket, Kara kurt Barajı HES Projesi için ilksiparişi dealdı.
Energo-Pro Türkiye Genel Müdürü Celal Kozumali, 53 çalışanla üretime başladıkları Ankara’daki tesiste ilk etapta 44 MW gücünde iki adet Francis türbini ve 11,5 MW gücünde bir türbin üretileceğini söylüyor. Kozumali, “Fabrika AS02 sanayi bölgesinde bulunuyor.
Fabrikanın üç imalat holü var ve alanın toplam yüzölçümü 32 bin metrekare üzerinde. Karakurt ve Alpaslan 2, gelecek iki yıl içerisinde Energo-PRO Türkiye kaynaklarında kurulu gücünü beş katına, yaklaşık 500 MW seviyesine yükseltecek” diye konuşuyor.
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