Giyim, oyuncak, kişisel bakım, mama, mobilya, biberon, emzik gibi kategorileri içeren anne-bebek ürünleri sektörünün büyüklüğü 7,5 milyar TL’yi buluyor.

Türkiye’de her yıl yaklaşık 1,3 milyon bebek dünyaya geliyor ve 0-3 yaş arası yaklaşık 4 milyon çocuk bulunuyor. Haliyle pazar önemli bir büyüme potansiyeline sahip. Pazarın önemli oyuncularından Burda Bebek, bu potansiyel doğrultusunda büyümeyi hedefliyor.

Burda Bebek Genel Müdürü Zeki Armağan, 2020 yılını yüzde 40 büyümeyle kapatmayı hedeflediklerini söylüyor. Cironun yüzde 20’sine karşılık gelen ihracat payının da 2020 sonunda iki katına çıkarılması hedefleniyor.

İngiltere’nin bir numaralı bebek beslenme ürünleri markası olan Tommee Tippee’nin Türkiye distribütörlüğünü aldıklarını belirten Armağan, pandemi döneminde annelerin yine sağlıklı, güvenilir ve yerli ürünlere yöneldiğini söylüyor.