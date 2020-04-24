İlaç sektörünün önemli markalarından biri olan Koçak Farma da bu süreçte Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 140 bin metrekarelik alanda kurulu olan tesisinde çalışmalarını hızlandırdı.

Koçak Farma CEO’su Hakan Koçak, Koçak Farma AR-GE merkezi bünyesinde Covid-19 aşısı ve hiperimmun serumu üretimiyle ilgili çalışmalara devam ettiklerini dile getiriyor.

Koçak Farma’nın TÜBİTAK tarafından Covid-19 web portalında yayınlanan yetkinliği olan kişi ve kuruluşlar arasında olduğunu da belirtiyor.

Hakan Koçak, Sağlık Bakanlığı Covid-19 tedavi protokollerinde birinci tedavi olarak yer alan iki ilaçlarının ruhsat aşamasında olduğunu söylüyor.

Koçak, “Bu ilaçların tedariğinin garantisi olacak. Söz konusu iki ürünün hammaddesinin ülkemizde yerli olarak üretilmesi için çalışmalarımız devam ediyor” diyor.