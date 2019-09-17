Avrupa’nın talebi yeni yatırım getirdi
Türkiye ekonomisi özel sektör yatırımlarının zayıfladığı bir dönemden geçiyor. Ancak ihracat odaklı üretim yapan şirketler yatırıma devam ediyor. En güncel örnek ise Eczacıbaşı Holding’ten geldi.
Topluluğun yapı ürünleri sektöründeki markası VitrA, Bilecik Bozüyük’te 250 milyon TL yatırımla seramik sağlık gereçleri üretimi için yeni bir tesisi hayata geçirdi.
Üretiminin yüzde 75’ini ihraç eden marka, özellikle Almanya, Fransa ve İngiltere’den gelen talebi karşılamak amacıyla kurduğu tesiste yılda 1,1 milyon adetlik üretim yapacak.
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grup Başkanı Ali Aköz, 500 yeni istihdam yaratacak olan tesiste kullanılan robotlu sistemlerle hem verimlilik artışı hem de çalışanlar için daha konforlu bir çalışma ortamı yarattıklarını söylüyor.
Türkiye’nin seramik sağlık gereçlerinin yüzde 50’sini tek başına ürettiklerini de dile getiriyor. Aköz, “Dünya çapında 13 fabrikamız bulunuyor. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde Hindistan veya Kuzey Afrika’da yeni bir fabrika kurma planımız var” diye konuşuyor.
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