ARA
DOLAR
36,67
0,18%
DOLAR
EURO
39,91
0,22%
EURO
GRAM ALTIN
3520,88
0,08%
GRAM ALTIN
BIST 100
10840,59
1,05%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bayile kanalıyla istihdama katkı

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerinin ardından ‘Üretime Doğrudan Destek’ Projesi’ni hayata geçiren CarrefourSA, bölgede toplam 32 yeni mağaza açılışı gerçekleştirerek, 200 kişiye daha iş imkânı sundu.

14 Mart 2025 | 16:29
Bayile kanalıyla istihdama katkı

CarrefourSA, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin hemen ardından bölgenin yerel üreticilerini ve üretimin devamlılığını sağlamak için ‘Üretime Doğrudan Destek’ Projesi’ni hayata geçirmişti. 

Deprem bölgesinde gerçekleştirilen bir diğer önemli çalışma ise, zarar gören girişimcilerin ve esnafların şehirlerini terk etmeden işlerini sürdürmeleri ve istihdam yaratmaları için bayilik sistemini genişletmek oldu. Bu kapsamda, ilk aşamada bölgede toplam 32 yeni mağaza açılışı gerçekleştirerek, 200 kişiye daha iş imkânı sunduklarını söyleyen CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, bayilik sistemi sayesinde yerel girişimcilerin, kendi işlerini kurma fırsatı bulduğunu, CarrefourSA'nın güçlü lojistik ve operasyonel desteğiyle büyümelerini sürdürdüklerini belirtiyor. Kartallıoğlu bayilerle bölgesel kalkınmayı desteklemeye devam edeceklerini söylüyor. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3520,88 0,08%
  • ALTIN ONS 2986,02 -0,1%
  • BIST 100 10840,59 1,05%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,383 0,36%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43719 -0,46506%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,35 -1,0435%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,6736 0,1804%
  • EURO/DOLAR 1,0882 0,252%
  • EURO/TURK LIRASI 39,9059 0,2247%
  • STERLIN/DOLAR 1,29249 -0,20923%
Borsa Haberleri
Piyasalarda ‘tarife savaşları’ etkisi: ABD'de neler oluyor?
Bugün bir hissede fiyat düzeltmesi var (14 Mart)
SPK'dan para cezaları: 'Al/Tut tavsiyesi verip...'
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (12 Mart)
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Savunma rallisiyle hisse değeri hızla artan şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
SPK'nın son bülteni: 6 şirkete bedelsiz onayı var
13 Mart borsada gün sonu rakamları
Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 6150
Bir şirketten daha temettü kararı var
ASELSAN yeni sözleşmeyi duyurdu
12 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 6106
GERİ
İLERİ
Piyasalarda ‘tarife savaşları’ etkisi: ABD'de neler oluyor?
Bugün bir hissede fiyat düzeltmesi var (14 Mart)
SPK'dan para cezaları: 'Al/Tut tavsiyesi verip...'
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (12 Mart)
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Savunma rallisiyle hisse değeri hızla artan şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
SPK'nın son bülteni: 6 şirkete bedelsiz onayı var
13 Mart borsada gün sonu rakamları
Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 6150
Bir şirketten daha temettü kararı var
ASELSAN yeni sözleşmeyi duyurdu
12 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 6106
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL