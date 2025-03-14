Bayile kanalıyla istihdama katkı

CarrefourSA, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin hemen ardından bölgenin yerel üreticilerini ve üretimin devamlılığını sağlamak için ‘Üretime Doğrudan Destek’ Projesi’ni hayata geçirmişti.

Deprem bölgesinde gerçekleştirilen bir diğer önemli çalışma ise, zarar gören girişimcilerin ve esnafların şehirlerini terk etmeden işlerini sürdürmeleri ve istihdam yaratmaları için bayilik sistemini genişletmek oldu. Bu kapsamda, ilk aşamada bölgede toplam 32 yeni mağaza açılışı gerçekleştirerek, 200 kişiye daha iş imkânı sunduklarını söyleyen CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, bayilik sistemi sayesinde yerel girişimcilerin, kendi işlerini kurma fırsatı bulduğunu, CarrefourSA'nın güçlü lojistik ve operasyonel desteğiyle büyümelerini sürdürdüklerini belirtiyor. Kartallıoğlu bayilerle bölgesel kalkınmayı desteklemeye devam edeceklerini söylüyor.