İsviçreli bebek gıdası üreticisi Hero Baby’nin üniversitelerle beraber megakentlerdeki arı nüfusunun arttırılması için başlattığı Arı Evim Geleceğim projesi, beş yıl içinde 50 milyon yeni arının doğal yaşama kazandırılmasını hedefliyor.

Geçen bir yıl içerisinde ekosistemi 10 milyonun üzerinde arı popülasyonuyla destekleyen projede bu yıl ise sürdürülebilir hayat felsefesini paylaşan Kokopelli Şehirde ile iş birliği yapılıyor.

Bu kapsamda düzenlenen etkinlikle miniklerin arıların dünyasını eğlenerek öğrenmesini hedeflediklerini anlatan Hero Baby Pazarlama Direktörü Şirin Işık, “Dünya Arı Günü’ne özel olarak çocuklarla gerçekleşen dijital etkinlikte, arıların dünyaya ve insana faydalarının yanı sıra arı evi yapımı da öğretildi.

Yıl boyunca çocuklarla farklı etkinlikler düzenleyerek, arıların yaşamın döngüsündeki önemine dair farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz” diyor.