Beymen Club yurtdışına açılacak
Son yıllarda hazır giyim sektöründe ciddi bir değişim var. Büyük şehirlerde değişen yaşam tarzı iş hayatında bile rahat ve şık giyimin tercih edilmesine neden oluyor.
Haliyle ayakkabıdan tekstile rahat ve şık giyim ürünleri sunan markalar da hızla büyüyor.
Türkiye’de lüks giyim denilince akla gelen ilk markalardan biri olan Beymen’in spor şehir yaşamı tarzına yönelik koleksiyon sunan markası Beymen Club da bu süreçten olumlu etkilenen şirketlerden biri.
Grubun en hızlı büyüyen markaları arasında yer alan Beymen Club, Türkiye’deki 55’inci mağazasını kısa bir süre önce Ankara Kuzu Effect AVM’de açtı. 2018 yılında yüzde 44 büyüyen Beymen Club, 2020’de dokuz yeni mağaza açmayı hedefliyor.
Beymen Club Business Direktörü Cengiz Usuğ, “Yeni mağaza açılışlarının yanı sıra 2020 yılında koleksiyonlarımızı müşterilerimize daha iyi sunabilmek için mevcut mağazalarımızın da metrekarelerini büyütmeye, konseptlerini yenilemeye odaklanıyoruz” diyor.
Şirketin hedefi 2020 yılı itibariyle Beymen Club’ı yurtdışına da açmak. Özellikle Beymen Club koleksiyonlarının yoğun ilgi gördüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan başta olmak üzere Türki Cumhuriyetler şirketin radarında olan ülkeler arasında yer alıyor.
Online ve omnichannel yatırımları son birkaç yıldır şirketin en çok önem verdiği yatırımları arasında yer alıyor.
Beymen Club’ın 2019 yılı içerisinde e-ticaret satışlarının toplam cirosundaki payı yüzde 9,5 olarak gerçekleşti.
Usuğ, 2020 yılında yüzde 43 büyümeyle e-ticaret satışlarının toplam cirodaki payını yüzde 10,3’e çıkarmayı hedeflediklerini söylüyor.
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