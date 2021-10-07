Ağustos ayı başında Bosch Türkiye ve Ortadoğu eski Başkanı Steven Young’u yönetici olarak transfer eden Dalgakıran Grubu, 2030 yılı için iddialı bir vizyon hedefi ortaya koydu.

Dalgakıran Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, Steven Young ile birlikte grubu küresel ölçekte bir oyuncu haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, 2030 yılında beş kıtada üretim yapan ve 1 milyar dolar ciroya sahip bir şirket olmayı hedeflediklerini açıkladı.

Şirket, 2030 yılına kadar hidrojen ve çip teknolojileri gibi farklı alanlara yatırım yapmayı planlıyor. Özellikle hidrojen sektöründe büyümek istediklerini belirten Dalgakıran İcra Kurulu Başkanı Steven Young, “Hidrojen bizim somut olarak odağımızda olan bir teknoloji ve hidrojen teknolojisini kullanacak sektörler.

Hidrojen, elektrik üretiminde bir devrim yaratacak” diyor. 2030 yılında üretilecek araçların yüzde 20’sinin hidrojen elektrikli araçlar olacağına işaret eden Young, “Dünyada yaklaşık yılda 100 milyon araç üretildiğini düşünürsek, 2030 yılı hidrojen için bir kırılma noktası olacak” diye konuşuyor. 1

milyar dolarlık hedefle birlikte 100 milyar dolarlık dünya kompresör sektöründe de önemli bir oyuncu olacaklarının altını çizen Dalgakıran Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran da “Dünyada ilk beş içinde yer alacağız” diyor.