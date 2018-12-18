Doğuş’un Related’ı yurtdışında büyüyecek
E-mail pazarlama şirketi olarak 2002’de kurulan Related, daha sonra Doğuş Holding tarafından satın alındı. Bu satın almadan sonra kurumsallaşma sürecine giren ve büyümesini hızlandıran şirket, şu anda 30 ülkede faaliyet gösteriyor.
Çok kanallı pazarlama otomasyon platformu olan şirket, şu anda web, çağrı merkezi ve mağaza verilerini toplayıp şirketlere sunuyor.
40 milyonu aşkın internet kullanıcısının kayıtlı e-posta, web, mobil ve mağaza davranışlarını analiz eden Related Digital, çoklu kanal kişiselleştirme çözümleriyle 2017 yılında e-ticaret şirketlerine 1,6 milyar TL ek ciro sağladı.
Ürün ve çözümleriyle müşteriyi segmente etmeyi hedefleyen şirket, bu hizmetleri vermek için yapay zeka teknolojisini kullanıyor.
Şu anda yurtdışında büyümeye odaklandıklarını belirten Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, bu planlarına ilişkin olarak şunları söylüyor: “Yurtdışında altı kat büyüdük.
Şu anda ciromuzun yüzde 30’u yurtdışından geliyor. Önümüzdeki yıllarda bunu yüzde 60’a çıkarmayı hedefliyoruz. İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda’ya da açılacağız. Bunun için 20 milyon TL yatırım planlıyoruz.”
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