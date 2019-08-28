E-ticaret ile Avrupa’ya açılacak
Türkiye’nin önde gelen kadın ve iç giyim markası Penti, e-ticaret konusunda atılım hazırlığında. www.penti.com.tr üzerinden yaptığı satışlarla perakende cirosunun yüzde 6’sına ulaşan şirket, e-ticarette yurtdışında da büyüme kararı aldı.
Penti Giyim CEO’su Mert Karaibrahimoğlu, yurtdışı e-ticaret kanalını Romanya üzerinden hayata geçirdiklerini söylüyor. Şirketin Romanya’dan Avrupa’ya stratejik bir adım olarak nitelendirdiği www.penti.com.ro’dan şu anda Romanya pazarına satış yapılıyor.
Karaibrahimoğlu, “Gelecek dönemde Romanya merkezli olmak üzere tüm AB ülkelerine satış yapacağız. Ayrıca bu yıl online dünyada benzeri görülmemiş bir projeyi hayata geçireceğiz. Dünyada ilk kez e-franchise uygulamasını Avustralya’da başlatarak yenilikçi bakış açımızı online dünyaya da taşıyacağız” diye konuşuyor.
2019 sonunda mağaza sayısını 620’ye ve cirosunu 1,5 milyar TL’ye çıkarmayı hedefleyen şirket, yıl sonuna kadar Kazakistan’dan Kanada’ya kadar beş kıtada 50 yeni mağaza açacak.
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