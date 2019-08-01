Enerjide güç birliği yaptılar
80’e yakın ülkede 22 bin çalışanı bulunan GE Yenilenebilir Enerji, Türkerler Holding ve RT Enerji ile Kirazlı, Meryem, Şile, Pamukova ve Mahmut Şevket olmak üzere beş kara tipi rüzgâr santraline ekipman tedarik etmek üzere anlaşma imzaladığını duyurdu.
GE’nin 3 MW’lık 49 kara tipi rüzgâr türbini, İzmir, Bilecik, Sakarya ve İstanbul’da kurulacak. 158 MW toplam kapasiteye sahip proje, 183 bin konutun enerji ihtiyacına karşılık gelen yenilenebilir enerji sağlayacak.
Anlaşma kapsamında toplamda 147 adet olmak üzere tüm türbinlerin kanatları üretilecek. Tesis, hızla büyüyen Türkiye rüzgâr enerjisi sektörünün ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.
Rüzgar türbinlerinin kule ve jeneratörleri de yerli üretim olacak. GE Yenilenebilir Enerji Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Başkanı ve CEO’su Dr. Manar Al Moneef, Türkiye’ye yatırım yapan ilk uluslararası şirketlerden biri olarak, enerji sektöründe istihdam yaratma ve yüksek teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunma taahhüdünü sürdürdüklerini söylüyor.
Al Moneef, “Türkiye’de bin 200 MW’dan fazla kurulu kapasitemiz ile bölgeye daha fazla yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kazandırmaktan gurur duyuyoruz” diyor.
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