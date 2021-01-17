Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal, 2016 yılından bu yana İlk Fırsat Programı ile Anadolu’da üniversite okuyan 150 gencin tam zamanlı ve maaşlı olarak iş deneyimini destekledi.

Eğitime ve yabancı dile çok önem veren ‘Hayırlı Sabancı’nın Desteği ile İngilizce Fırsatım Programı’nı geliştirdiklerini söyleyen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, “İlk yıl 150 gencimize destek olmayı hedefliyoruz.

Programın yönetiminde, eğitim finansman platformu olan E-Bursum’dan, İngilizce eğitimde ise Berlitz Dil Okulları’ndan hizmet alıyoruz.

Mezunlara okuldan işe geçiş sürecinde destek olmak üzere geliştirdiğimiz İlk Fırsat Programı ile gençlik ve istihdam sorununa çözüm sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

İngilizce Fırsatım Programı, bir dil programı olmanın ötesinde öğrencilere okuldan işe geçiş süreçlerini kolaylaştıracak eğitimler ve İngilizce CV hazırlama, bire bir İngilizce mülakat koçluğu gibi deneyimler sunan kompakt bir kişisel gelişim programı olma özelliği de taşıyor.