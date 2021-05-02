Çinli yatırımcıların Türkiye’ye ilgisi altyapı, teknoloji ve perakende gibi sektörlerin ardından gayrimenkule de döndü.

Ekonomist / Nisan 2021

Son aylarda gayrimenkul sektöründe Çinli yatırımcıların İstanbul’da mahalleler kurmak üzere alımlar yaptığını ifade eden lüks gayrimenkul brokerı Songül Toprak Özsan, “Çinliler Türkiye’de gayrimenkul sektörüyle de ilgilenmeye başladı. Arap müşterilere alışkın olan sektörümüz Çinli alıcılar karşında çok deneyimli değil. Birkaç yıl içinde Türkiye’de özellikle İstanbul, New York benzeri çok uluslu yerleşik düzene geçmiş birçok ülke insanını barındıran bir şehir haline gelecek” diyor.

Özellikle geçtiğimiz mart ayında yabancı alıcı olarak en çok İran’dan yoğun talep geldiğine de değinen Özsan, şunları ekliyor: “Lüks konutlar ile ilgilenen İranlıların büyük bir bölümü Başakşehir ya da İkitelli bölgelerinden mülk almayı tercih etti. Korona salgınında sürecin uzaması sebebiyle lüks konutlarda, site içinde balkonu, bahçesi ya da terası olan gayrimenkullere giderek artan bir talep oluştu. Bu yüksek fiyatlı konutlara talep zirve yaptı.”