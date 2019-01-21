Globalin demirleyeceği dördüncü kıta hangisi?
Global Ports Holding, dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olarak 2018’de portföyüne Küba’da Havana ve Hırvatistan’da Zadar kruvaziyer limanlarını kattı.
Yılı toplam 7,3 milyon yolcu trafiğiyle kapattığı tahmin edilen Global Ports Holding’in, Bahamalar odaklı olarak Amerika kıtasında büyüme stratejisi de biliniyor. Öte yandan Global Ports Holding’in bel kemiğini halen Akdeniz’de işlettiği limanlar oluşturuyor.
Akdeniz kruvaziyer pazarındaki payı yüzde 24 olan Global Ports Holding’in işlettiği limanlar, İspanya, İtalya, Malta, Hırvatistan, Karadağ ve Türkiye’ye yayılmış
durumda.
Holdingin İspanya’da işlettiği limanlar arasında yer alan Barselona, dünyanın dördüncü ve Avrupa’nın en büyük limanı. Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın’dan aldığımız bilgilere göre, holding dünyaya yayılmak için girişimlerine devam ederken Akdeniz’de de yeni bir bölgeye girme hazırlığında.
Şirket, Akdeniz’in kuzeyindeki birikimini güneyine aktarmak amacıyla Kuzey Afrika ülkesi Tunus’ta kruvaziyer limanı devralmak için bir süredir görüşmeler yürütüyor. Sayın, “Tunus operasyonu başarıyla tamamlanırsa, Avrupa, Amerika ve Asya’dan sonra faaliyetlerimiz dördüncü bir kıtaya taşınmış olacak” diyor.
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