Türkiye’deki havalimanı işletmeciliğinde bir ilk olan Luxury Square’de tasarım konsepti lüks ve konforlu bir alışveriş deneyimi yaratmak için geliştirildi.

Luxury Square’de giyim ve aksesuar alanında Burberry, Kenzo, Givenchy, Loewe, Stella McCartney gibi markaların ürünleri bulunuyor. Saat ve mücevher alanında Chopard watches & jew., Messika, gözlük kategorisinde ise Balenciaga, Cartier, Celine, Chloe, Dior, Fendi, Gucci, Saint Laurent markalı ürünler yer alıyor.

ATÜ Duty Free CEO’su Ersan Arcan, “İstanbul Havalimanı’ndaki lüks markalara ait butikler arasında ciromuzun yaklaşık yüzde 20’sinin Luxury Square’den gelmesini bekliyoruz” diyor.

İstanbul Havalimanı’nda toplam 800 m2’den büyük multibrand mağaza konseptiyle merkezi bir noktada bulunan Luxury Square’de 28 farklı markaya ait ürünler yolcuların beğenisine sunuluyor.

Unifree Duty Free CEO’su Ali Şenher, “Bugün Luxury Square’in açılmasıyla birlikte tüm alanların kiralamasını da tamamlamış olduk. Şu an sırada bekleyen yerli ve yabancı 27 firma var. Hem global hem de yerli firmaların ilgisinden oldukça memnunuz’’ diye konuşuyor.