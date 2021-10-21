İş dünyasında ‘erkek işi’ kavramı giderek unutulmaya yüz tutuyor. Artık kadınlar, erkeklerle özdeşleşen sektörlerde de başarılara imza atıyor.

Akdenizrack’ın kurucusu Saniye Kurt da onlardan biri. 2007 yılında depolama, ambar ve raf sistemlerine çözüm sunan Akdenizrack şirketini kuran Kurt, İstanbul ve Bilecik’deki 30 bin metrekarelik tesislerinde, aylık yaklaşık 2 bin tonluk üretim kapasitesi ile hizmet veriyor.

Pandemide ihracat tarafını güçlendiren şirket, yüzde 40’larda olan ihracatın payını yüzde 70’e çıkardı. Bugün Kenya ve Gana’da merkez ofis ve showroomlar’ı bulunan şirket, Afrika kıtası başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Afrika pazarına odaklanan ve çatısı altında beş şirket bulunan Akdenizrack, geçen yıl 170 milyon TL olarak gerçekleşen cirosunu 2021 sonunda 270 milyon TL çıkarmayı hedefliyor.

Bu yıl sadece Afrika’dan 10 milyon doların üzerinde ciro elde ettiklerini söyleyen Akdenizrack Yönetim Kurulu Başkanı Saniye Kurt, “Hedefimiz yurtdışında büyümek.

Özellikle Afrika’da keşfedilmeyi bekleyen daha birçok potansiyel var. Ancak ihracat ağımızı genişletmek adına diğer ülkelere olan çalışmalarımız da devam ediyor. Hedefimiz her yıl iki yeni ülkeye girmek” diyor.

Online satışlardaki büyümenin süreceğini ve bunun da kendi sektörlerini büyüteceğini öngören Kurt, şunları söylüyor: “Sektörümüzde son çıkan teknolojiler ve yapay zeka etkisiyle insansız depolar daha fazla hayatımızda olacak. Bunları fırsat olarak görebiliriz.

Sorunlar ise, en çok hammadde artışları, hammadde bulunma zorlukları, son zamanlarda yaşadığımız lojistik problemler ve konteyner bulunamama olarak sıralayabiliriz.”