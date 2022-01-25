Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’ne (GAİB) kayıtlı 13 bine yakın üyeden en çok ihracatı gerçekleştiren ilk 100 firma, Gaziantep’te düzenlenen törenle “İhracatın Yıldızları” ödülünü aldılar.

İhracatın Yıldızları listesinde ilk 10 sırasında Oba Food, Sanko, Altunkaya ve Şölen Çikolata, Mutlu Makarnacılık, Gülsan Sentetik Akınal Sentetik, Dost Kardeşler, Kartal Halı ve Köksan Pet yer aldı.

Tören sonrasında sohbet imkanı bulduğumuz GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, 2022 yılının kesinlikle 2021’den daha zor olacağına işaret ederek, “Zorluk sadece döviz kurundan kaynaklanmıyor.

Dünya değişiyor, buna ayak uydurmak gerekiyor. Pazarcılık mı yapacağım, uluslararası ticaret mi, buna karar vermek lazım” dedi. Son bir ayda yaşanan kur şokunun hafiflediğini ancak tamamen sona ermediğini dile getiren Kileci, “Müşterimiz altı aylık plan getiriyor, ben nasıl altı ay sonrası için fiyat vereyim? Şu anda mecbur kalmadıkça kimse fiyat veremiyor.

Bugün 2 dolara aldığım ham maddenin yarın 4 dolara çıkmayacağının garantisi yok. Herkes kendini hedge etmeye çalışıyor. Döviz bazlı değişken maliyetlerimiz var. Kurda istikrar istiyoruz” diye konuştu.

Kileci, enflasyon, faiz ve kurun uyum halinde olması, dolar kurunun 12 TL seviyesine olması gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Kur 18 TL’de, 10 TL’de olmamalı çünkü maliyetleri kurtarmaz.

Kur orada ya da burada değil, istikrarlı olmalı. Tüm temennimiz politikaların uzun süreli olması. Bu seferki düzenlemeler tutmazsa bundan sonraki zarar da etki de daha fazla olur” dedi.