SONBAHAR PORTFÖYÜ NASIL OLMALI?

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

Türkiye Sigorta, güvence yaklaşımını sporun değerleriyle buluşturuyor

KAPAK KONUSU

GÖSTERGE

Yeni OVP’deki değişiklikler ve sonrası

Dış ticaret OVP’ye paralel gidiyor

Enflasyon ve büyümede öne çıkan gelişmeler

“1 milyar dolarlık hedefe daha erken ulaşabiliriz”

İmalatta zayıf talep ve maliyet baskısı derinleşiyor

Rotasını ‘karanlık depolar’a çevirdi

1,2 milyar Euro yatırım yapacak

At sevgisi dev bir ekonomiye dönüştü

Bankalardan KOBİ’lere büyüme destekleri

“70 milyon dolarlık enerji yatırımı planlıyoruz"

PANORAMA

Ekonomik gücüyle müzelik lezzetler

İŞ DÜNYASINDAN

İSO’da seçim yarışı iki adaylı

Sektör marka satın alım ve yeni pazarlara odaklanmalı

10 markasıyla 4 yılda 23 yeni otel açacak

Veri merkezlerine soğutma çözümleri ihraç ediyor

Şampiyonanın ekonomik etkisi ölçülecek

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Markalar, GEN Z’nin ‘Şeffaflık Testi’ ile sınanıyor

Sürdürülebilir modanın geleceği

GİRİŞİM

Tek odadan bölge liderliğine

Yapay zeka odaklı fintek yatırımı

BORSA

‘Spekülatif fiyatlama dönemi’ kapanıyor mu?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Akbank ve Coca-Cola İçecek’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Bist-30: Bir hissede öneri ve hedef fiyat değişti