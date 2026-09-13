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Ekonomist'te bu hafta (13 - 26 Eylül 2026)

Ekonomist'in bu haftaki (13 - 26 Eylül 2026) konuları şöyle...

Ekonomist'te bu hafta (13 - 26 Eylül 2026)

SONBAHAR PORTFÖYÜ NASIL OLMALI?
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU
Türkiye Sigorta, güvence yaklaşımını sporun değerleriyle buluşturuyor

KAPAK KONUSU
GÖSTERGE
Yeni OVP’deki değişiklikler ve sonrası
Dış ticaret OVP’ye paralel gidiyor
Enflasyon ve büyümede öne çıkan gelişmeler
“1 milyar dolarlık hedefe daha erken ulaşabiliriz”
İmalatta zayıf talep ve maliyet baskısı derinleşiyor
Rotasını ‘karanlık depolar’a çevirdi
1,2 milyar Euro yatırım yapacak
At sevgisi dev bir ekonomiye dönüştü
Bankalardan KOBİ’lere büyüme destekleri
“70 milyon dolarlık enerji yatırımı planlıyoruz"

PANORAMA
Ekonomik gücüyle müzelik lezzetler

İŞ DÜNYASINDAN
İSO’da seçim yarışı iki adaylı
Sektör marka satın alım ve yeni pazarlara odaklanmalı
10 markasıyla 4 yılda 23 yeni otel açacak
Veri merkezlerine soğutma çözümleri ihraç ediyor
Şampiyonanın ekonomik etkisi ölçülecek

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markalar, GEN Z’nin ‘Şeffaflık Testi’ ile sınanıyor
Sürdürülebilir modanın geleceği

GİRİŞİM
Tek odadan bölge liderliğine
Yapay zeka odaklı fintek yatırımı

BORSA
‘Spekülatif fiyatlama dönemi’ kapanıyor mu?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Akbank ve Coca-Cola İçecek’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Bist-30: Bir hissede öneri ve hedef fiyat değişti

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