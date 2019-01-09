İki yılda 700 bin metrekare arsa aldı
2018 yılını hayal kırıklığı ile kapatan ve 2019’a ilişkin kaygıları süren sektörlerin başında inşaat sektörü geliyor dersek hata etmiş olmayız.
Sektör hem satışlar hem de yeni ruhsat başvuruları açısından ciddi bir kan kaybı yaşıyor.
Buna karşınsektörde 2019’u “yatırım yılı” olarak gören şirketler de var. Onlardan biri de DAP Holding. 2018’in başında Emlak Konut GYO’dan Nişantaşı ve Çekmeköy ihalelerini aldıklarını hatırlatan DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Bunların ödemelerini gerçekleştirdik.
Şu anda proje çalışmaları devam ediyor. 2019’u da DAP özelinde yeni projelerin başlayacağı, yeni arzlarımızın piyasaya çıkacağı bir dönem olarak değerlendiriyoruz” diyor.
Son iki yılda 700 bin metrekare arsa stoğu oluşturduklarını kaydeden Yılmaz, şöyle konuşuyor: “2019, 2020 ve 2021 ise bizim için tamamen yatırım yılı olacak. Elimizde başlayacağımız yaklaşık 13 milyar TL’lik iş var.
Ve biz bunu yaklaşık beş yıllık program içinde piyasaya arz edeceğiz. 2 milyar 150 milyon TL’lik de devam eden projelerimiz var ve bunları önümüzdeki iki yılda teslim edeceğiz. 2020 sonuna kadar devam eden projelerimiz bitmiş olacak.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?