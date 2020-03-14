Garenta ve ikinciyeni.com markalarının genel müdürü Emre Ayyıldız, paylaşım ekonomisinin ortaya çıkmasıyla birlikte ikinci el pazarındaki dinamiklerin de hızla değiştiğini söylüyor.

Ayyıldız, paylaşımlı araçların tüm dünyada trend haline geldiğini kaydediyor. 2018’de hayata geçirdikleri MOOV by Garenta ile Türkiye’de ilk defa serbest dolaşımlı araçlarla dakikalık araç kiralama hizmeti sunmaya başladıklarını da ifade ediyor.

Ayyıldız, “700 araçla başladığımız yolculuğumuz, bugün yaklaşık bin 700 araçla devam ediyor. Yılda 1 milyon defadan fazla, günde ise ortalama 4 bin 500 kiralamaya imza atıyoruz” diyor.