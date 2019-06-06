İkinci fabrikasını Sakarya’da açtı
Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerine yönelik parçalar üreten Türk tedarik sanayi şirketi Ecoplas, Kocaeli’nin ardından Sakarya’daki ikinci fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.
50 milyon TL yatırımla hayata geçirilen ve 300 kişiye istihdam sağlaması hedeflenen yeni tesiste, dünyanın önde gelen otomotiv markaları için üretim gerçekleştirilecek.
Ecoplas Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, “10 yıl önce temelleri atılan Ecoplas Otomotiv, önümüzdeki bir yıl içerisinde Gebze ve Sakarya’da bulunan iki fabrikasında 900 çalışanıyla 50 milyon Euro’luk ciro ve 25 milyon Euro’luk ihracat seviyesine ulaşacaktır” dedi.
Yazıcı, Gebze’deki fabrikalarında yer alan AR-GE Merkezi’nde elektrikli araçlar ve otonom araçları hedefleyen birçok elektronik parçanın geliştirilmesine yönelik çalışma
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