Otomotiv alanında sürüşe yönelik sunduğu çözümlerle yolculukları güvenli hale getiren Almanya merkezli Osram, pandemiyle artan araçla seyahat talebine doğru ürünlerle destek vermek üzere inovasyona ve daha fazla akıllı teknolojik ürünler sunmaya odaklandı.

Dünya genelinde 15 binden fazla patente sahip olan şirket, 40 AR-GE merkezinde 5 binin üzerinde mühendisle yeni ürünler geliştiriyor.

5,5 milyar dolar ciroya sahip olduklarını, inovatif ve akıllı yaklaşımlarla ürün geliştirdiklerini belirten Osram Türkiye Otomotiv Satış Müdürü Can Sürücü, şirket olarak bu yıl çift haneli büyüme öngördüklerini belirtiyor.

Pandemiyle birlikte araçla seyahat talebinin arttığını ve güvenli sürüşe yönelik yeni ürünler geliştirmeye odaklandıklarını söyleyen Sürücü, şirket olarak yıllık 300 milyon dolar AR-GE harcaması yaptıklarını dile getiriyor.

Şirketin bu süreçte sunduğu ürünler hakkında da bilgi veren Sürücü, yeni geliştirilen Night Breaker 200 ürünüyle far lambalarında yüzde 20’ye kadar daha fazla beyaz ışık sağladıklarını söylüyor. Sürücü, “Bu güçlü farlar sayesinde ışık demeti 150 metreye kadar erişiyor.

Daha iyi görüş de sürücülerin trafik işaretlerini ve tehlikeleri daha hızlı tanımasına ve bunlara kaza olmadan hızla tepki vermesine yardımcı oluyor. Yol güvenliğini artırıyor” diyor.