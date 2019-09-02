İzocam’da çağrı fiyatı belli oldu
Yalıtım sektörünün önde gelen markalarından biri olan İzocam, haziran ayı içinde borsa kotundan çıkmak için SPK’ya başvuru yapmış, bu gelişme BİST yatırımcıları için merak konusu olmuştu.
Biz de İzocam Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Özcan ile görüşmüş ve yaptığımız röportajı dergimizin 30’uncu sayısında yayınlamıştık.
Özcan, “Yatırımcı çıkacak karara güvenmeli” mesajını vermişti.
Geçtiğimiz hafta pay sahiplerine duyuru yapan İzocam Ticaret ve Sanayi AŞ, zorunlu pay alım teklifi süresince paylarını 20,12 TL fiyatı üzerinden satmak isteyen pay sahiplerinin hesaplarının bulunduğu aracı kuruma başvurmaları gerektiğini açıkladı.
Pay alım teklifi işlemine ilişkin talep formunu dolduracak olan pay sahipleri aracı kurumdan paylarının TEB Yatırım Menkul Değerler nezdindeki 149149 nolu hesaba virmanlanmasını talep edecekler.
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