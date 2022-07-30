Rebul Şirketler Grubu’nun exclusive markası Atelier Rebul, Çırağan Sarayı ile bir iş birliğine gitti. Marka, Bir zamanlar sultanlara ev sahipliği yapmış Çırağan Sarayı’na özel bir koku yarattı.

İş birliğinin tanıtım toplantısında konuştuğumuz 125 yıllık bir geçmişe sahip olan Atelier Rebul’un kurucu ortağı Nüket Filiba, markalarının yurtdışında da hızla büyüdüğünü söylüyor.

Özellikle Japonya’ya pazarında oldukça iddialı olduklarını dile getiren Filiba, “14 ülkedeki departman store’lar, özel butikler ve e-ticaret kanallarıyla dünya markası olma yolunda hızla ilerliyoruz.

Japonya’da adeta kolonya elçisi olduk. Hiç bilmedikleri bu ürünü onlara tanıtıyoruz. Aynı şekilde Çin’de de çok iyi gidiyor satışlarımız” diye anlatıyor.