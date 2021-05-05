Sofra, mutfak, küçük ev aletleri, dekorasyon ve ev tekstili alanında faaliyet gösteren Karaca’nın davetlisi olarak geçen hafta Gaziantep’e gittik.

Karaca, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de katkılarıyla şekillenen proje ile Zeugma’nın simgesi, dünyaca ünlü ‘Çingene Kızı’ mozaiği ve birçok farklı mozaik deseni kullanılarak özel bir seri hazırladı ve bu serinin tanıtımını yaptı.

Gaziantep’te Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca ile konuşma fırsatı da bulduk. Önümüzdeki dönemde özellikle Avrupa’da kendi mağazaları ile büyüme hedeflerinin olduğunu anlatan Fatih Karaca, bunun yanında e-ticaret kanalında da hızlı büyüyecekleri bilgisini verdi.

Fatih Karaca ile konuşmamızda Gaziantep’te faaliyet gösteren Kaşmir Halı markasını geçen ay içinde aldıklarını da öğrendik.

Rakam konusunu açıklamasa da Fatih Karaca, “Avrupa pazarında büyüme hedefimiz doğrultusunda ürün gamına Kaşmir Halı’yı da ekledik. Avrupa pazarında önemli ilgi olacağını düşünüyoruz” diyor.