Temelleri 2013 yılında yüzde 100 yerli sermaye ile atılan L’actone Kozmetik, mevcut yatırım miktarını artırma kararı aldı.

Yedi yıl önce küçük bir ekiple yola çıkan ve bugün 400’e yakın kişiye istihdam sağlayan şirket; cilt bakımdan saç bakım ürünlerine, makyajdan parfüme kadar çeşitli kozmetik ürünlerini portföyünde bulunduruyor.

Son olarak pandemi döneminde ilgi gören sağlık destek ve besin takviyesi pazarına da giriş yapan şirket, 8 milyon dolarlık yatırıma gitti.

Bu ek yatırımla Çorlu-Ergene’deki tesisini 10 kat büyüten şirket, üretimini 30 bin metrekarelik alana genişletti. Marka burada gerçekleştirdiği tüm üretimin yüzde yüzde 98’ini Avrupa, ABD ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediyor.

COVID-19 salgınıyla birlikte tüm dünyada sağlık destek ve besin takviyesi pazarına yoğun bir talebin oluştuğunu belirten L’actone Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, pazarın hızla büyümesi ve ihtiyaca cevap verilebilmesi için ek yatırım kararı aldıklarını söylüyor.

‘L’actone Life’ markasıyla 28 farklı ürünü satışa sunduklarını da kaydeden Akat, “Tüm ürün gruplarının üretiminde, ABD, İtalya ve Fransa’dan AR-GE ve know-how desteğiyle üretimi Türkiye’de gerçekleştiriyoruz” diyor.