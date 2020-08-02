Yurtiçinde franchise vermeyen ve mağazalarını kendisi açan Tudors, önümüzde dönemde de mağazalaşmaya devam edecek.

1998 yılında perakende sektörüne giriş yapan Tudors, yurtiçinde 200, yurtdışında ise Karadağ’dan Pakistan’a kadar birçok ülkede 48 mağazaya sahip.

Yurtiçinde franchise vermeyen ve mağazalarını kendisi açan Tudors, önümüzde dönemde de mağazalaşmaya devam edecek. Moğolistan, Fas, Arnavutluk, Somali, Hindistan ile görüşmeler yürüten şirket, İngiltere, Kanada, Yunanistan, Almanya pazarlarına da girmeyi planlıyor.

Rusya ile de toplu satış görüşmeleri yapıyor. Yurt içinde ise bu ay dört yeni mağaza açmayı planlıyor.

Tudors CEO’su Yaşar Ayaydın, Gaziantep, Adana, Rize ve İstanbul’da birer mağaza açmayı hedeflediklerini söylüyor. Bin 200 kişiye istihdam sağladıklarından da bahseden Ayaydın, şunları ekliyor: “Kendi üretim tesisimiz yok ama bizim için üretim yapan üreticiler var.

Onlarla birlikte 2 bin kişiye iş imkanı sunuyoruz. Mağaza sayısı arttıkça istihdam da artıyor. Online satışlar inanılmaz artmış durumda.

Şu an ciromuzun yüzde 5’i online satışlardan geliyor. Mağazamızın olmadığı yerlerde yeni mağazalar açmayı planlıyoruz. Her yıl yüzde 10 büyüyoruz ve yıllık 10 milyon dolarlık ihracat hedefiyle çalışıyoruz.”