Makine üreticileri Konya’da buluşacak
Makine sektörünün temsilcileri Konya’da ilk kez yapılacak MAKTEK fuarına hazırlanıyor. Sektörün önemli buluşma platformlarından biri olan MAKTEK, 10-13 Nisan 2019 tarihleri arasında TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde ilk kez gerçekleştirilecek.
Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) işbirliği ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) desteğiyle düzenlenen fuara 10’un üzerinde alım heyetinin yanı sıra 40 ülkeden katılım bekleniyor.
Fuarda 250 milyon dolarlık iş hacmi yaratılması beklenirken, 400 katılımcının 40 bin ziyaretçiyle buluşması hedefleniyor. TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “MAKTEK Konya, özellikle Bursa, Manisa, İzmir, Mersin, Ankara, Kayseri, Adana ve Eskişehir başta olmak üzere üretimin yoğun olduğu şehirlerden ziyaretçileri ve katılımcı firmaları ağırlayacak” diyor.
Ersözlü, fuarda CNC, takım tezgahları ve otomasyon yazılımları ile sac işleme sektörlerinin ön planda olacağını dile getiriyor.
İlhan Ersözlü, “Yabancı misyon temsilcilikleri ve alım heyetlerinin de ağırlanacağı fuarda, geleceğin akıllı üretim teknolojileri sergilenecek ve yeni pazarlara açılma konusunda firmalara imkan sağlanacak” diye konuşuyor.
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