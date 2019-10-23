Mazıdağı’na 10 milyon TL’nin üzerinde katkı sağlıyor
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük özel sektör yatırımı olan Mardin’in Mazıdağı İlçesi’ndeki Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, 2011 yılında özelleştirmeden Cengiz Holding tarafından alındı.
Cengiz Holding, burada başlattığı 1,2 milyarlık yatırımı bu yıl tamamen devreye aldı. Şirketin genel müdürü Emre Kayışoğlu ile tesisi gezme fırsatı bulduk.
Tesisin ülke ekonomisine önemli katkılarının olduğunu anlatan Kayışoğlu, yıllık 620 milyon dolarlık ithalatın önüne geçtiklerini söylüyor.
Tesisin ülke ekonomisine katkısının yanında bölge ekonomisine özellikle de Mazıdağı ilçesine de önemli katkıları bulunuyor.
Emre Kayışoğlu, “Tesislerimizde bin 500 çalışanımız var. Bunun 900’ü Mazıdağı İlçemiz’de yaşayan insanlar.
Her ay maaş ödemeleri dahil ilçemize 10 milyon TL’nin üzerinde katkı sunuyoruz” diyor.
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