Dünyada uzun bir süredir uygulanan Uygulamalı Çiftçi Okulları, Türkiye’de de ders başı yaptı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 10 ilde açtığı okullarda çiftçilerle uzmanlar tarlada bir araya geliyor, gıda, tarım ve hayvancılıkta son teknikleri öğreniyor.

FAO’nun AB desteği ile başladığı proje Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Manisa, Şanlıurfa ve Van’da sürdürülüyor.

10 ilde toplam Uygulamalı Çiftçi Okulu ile bin 500 çiftçi kapsamlı bir eğitimden geçirilecek. Katılmak isteyen çiftçiler, başvurularını 10 ildeki Tarım İl Müdürlüğü’ne yaptıktan sonra mülakatın ardından projeden faydalanabiliyorlar.

FAO Program Yöneticisi Sheikh Ahaduzzaman, projenin amacının Türkiye’deki geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk tarım işçilerinin geçim kaynaklarını güçlendirmek, yerel halkla sosyal uyumlarını sağlamak ve tarım sektöründe istihdam olanaklarını artırmak olarak açıklıyor.

Ahaduzzaman, “Proje vasıtasıyla tarım sektöründeki en kırılgan toplulukların daha kalifiye olmalarını sağlamayı hedefliyoruz” diyor.