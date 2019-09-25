Online’ın payı artacak
Bugün 37 mağazası bulunan köklü ayakkabı markası Tergan, mevcut mağazalarının verimliliğine odaklanmış durumda. Yurtiçindeki tüm mağazalarını kendisi açan ve yöneten şirket, yurtdışında ise tamamen franchise mağazalarla büyüyor.
Yurtdışı için herhangi bir bedel tahsis etmeden, minimum satın alma yöntemiyle ilerliyor. Bu yıl cirosal anlamda yüzde 20’nin üzerinde büyüme beklediklerini belirten Tergan Genel Müdürü Altan Erdinç, üretimlerinin yaklaşık yüzde 30’unu fason üretime ayırdıklarını söylüyor.
İthal girdi paylarının yüzde 1-2 gibi düşük bir seviyede olduğuna dikkat çeken Erdinç, bunun büyük bir çoğunluğunun da aksesuar üzerine olduğunu ifade ediyor.
Şirketin yan sanayiye de hatırı sayılır bir katkısı var. Aksesuardan malzemeye, ürününden hizmet satın almasına baktığımızda 100’ün üzerinde tedarikçisi mevcut.
Dönemsel olarak değişmekle beraber yaklaşık 30 ülkeye de ihracat yapıyor. Tergan’ın cirosunda online’ın payı yüzde 4 civarında. Şirket önümüzdeki üç yılda bu oranı yüzde 6-7’ye çıkarmayı hedefliyor.
Öz sermayenin en önemli finansal kaynakları olduğunu dile getiren Altan Erdinç, “Bu kaynağın dışında bir kaynak ile işimizi büyütmeyi ve aksiyon almayı tercih etmiyoruz.
Biz sektörümüzdeki sıkıntılardan minimum etkilenen firmalardan biri olduk” diyor.
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