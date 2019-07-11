Otomobil bayileri iflasın eşiğinde mi?
Türkiye’de otomotiv perakendeciliği, araç kiralama ve araç paylaşım alanlarında pek çok ilke imza atan Koç Holding iştiraki Otokoç Otomotiv, kuruluşunun 90’ıncı yılı için özel bir kitap yayımladı.
Başta Vehbi Koç ve Rahmi Koç olmak üzere şirketi bugünlere taşıyan isimlerin anılarının da yer aldığı “Bir Vizyon, Azim ve Tutku Yolculuğu” adlı eser, Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen toplantıda tanıtıldı.
Toplantı sonrasında kısa bir sohbet imkanı bulduğumuz Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, yılın ilk beş ayında yüzde 50’ye yakın daralan iç pazara ilişkin ciddi uyarılarda bulunuyor.
Özellikle bayiler tarafında büyük sıkıntıların baş gösterdiğini dile getiren Özdemir, “Bayiler şu ana kadar ana firmaların ve distribütörlerin desteğiyle ayakta duruyor. Sürecin devam etmesi halinde büyük sıkıntılar yaşanacak” diye konuşuyor.
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