Paperworld’e 68 şirket katılacak
Dünyanın en büyük kağıt, kırtasiye ve ofis malzemeleri fuarı olarak kabul edilen Messe Frankfurt Paperworld için hazırlıklar hızlandı.
26-29 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacak fuarda tebrik kartları, küçük deri ürünleri, aksesuarlar, peçeteler, masa dekorasyonu, parti ürünleri, lisanslar ve tasarımlar ile ambalaj ve kutlama ürünleri sergilenecek.
Ziyaretçilere fuardaki ürün yelpazesi hakkında daha geniş ve pazar odaklı bir bakış açısı sunmayı hedeflediklerini belirten Paperworld Direktörü Michael Reichhold, yeni katılımcılara daha fazla yer açmak istediklerini anlatıyor.
Geçtiğimiz yıl 44 Türk firması fuarda yer alırken, bu yıl 41’i Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) üyesi olmak üzere toplamda 68 Türk firması yeni ürünlerini tanıtacak.
2018’de Türk şirketlerinin stantlarının hiç boş kalmadığını söyleyen TÜKİD Başkanı Vecdet F. Şendil, “Türkiye, kaliteli ve özgün tasarımlarıyla Avrupa’nın vazgeçilmezi. Eminim 2019’da bir önceki yılı geçeceğiz” diyor.
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