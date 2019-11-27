Pınar’dan Abu Dabi atağı
Yaşar Holding’in gıda markası Pınar, 35 yıldır ihracat pazarı olan Körfez Bölgesi’nde peynir üretimi için 30 milyon dolarlık yatırım yaptı.
Grubun yurtdışındaki ilk gıda yatırımı olan peynir işleme tesisi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de hizmete girdi.
Açılış töreninde Yaşar Ailesi’nin üçüncü ve dördüncü kuşak temsilcileri bir aradaydı.
“Abu Dhabi 2030 Economic Vision” hedefi doğrultusunda gıda ve sanayi ürünleri yatırımlarını teşvik eden BAE yönetimi, açılış töreninde Gıda Güvenliği Bakanı Mariam Bint Mohammed Almheiri ile temsil edildi.
Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve BAE merkezli Hadaf Foods’un yönetim kurulu başkanı Feyhan Yaşar, “20 bin metrekare üzerine kurulu bu yatırım ile bölgede daha fazla büyümek istiyoruz” diyor.
Abu Dabi’nin Khalifa Sanayi Bölgesi’nde (KIZAD) kurulu tesiste üretilen ürünler, diğer Körfez ülkelerine de ihraç edilecek. Şirketin genel müdürü Arda Cenk Tokbaş, “Üretime başladık ve hatta ilk ihracatımızı Kuveyt ve Umman’a yaptık” diyor.
Yeni yatırımın yaratacağı iş hacmine ilişkin soruya da Tokbaş, şu yanıtı verdi: “Yeni yatırım ile birlikte piyasa payımızı ikiye katlamayı hedefliyoruz.
İş planımıza göre, gelecek yıl 20 milyon, 2021’de 30 ve 2022 sonunda 50-55 milyon dolarlık ciroya ulaşmayı planlıyoruz.”
Ekonomist’in de aralarında bulunduğu basın mensuplarına fabrikayı gezdiren Tokbaş, makinelerin bir bölümünün Türkiye’den ithal edildiğine dikkat çekti.
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