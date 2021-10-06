19 Eylül tarihli sayıdan / Dünyaca ünlü saat markalarının Türkiye’deki yetkili distribütörü Saat&Saat, pandemiye rağmen bünyesine yeni markaları katarak büyümesini sürdürüyor.

Saat&Saat bu kapsamda önemli bir satın almaya imza attı. Raymond Weil, Lacoste, Scuderia Ferrari ve Bomberg saatlerinin Türkiye distribütörlüğünü yürüten Günsal Saat’i satın alan Saat&Saat, yoluna daha da güçlü şekilde devam edecek.

Bu yatırımı öz kaynaklarıyla gerçekleştirdikleri belirten Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, “Pandemi tüm dünyayı ve birçok bölümü derinden etkiledi.

Yaşadığımız kuvvetli sürece karşın biz dostumuz ancak rakibimiz olan bir şirketi satın aldık” diyor. Yaklaşık yedi yıldır bu satın almayı kendi aralarında konuştuklarını anlatan Kaya, “Sonunda satın almayı gerçekleştirdik. Ciromuza yüzde 10 civarında katkı sağlayacağız.

Günsal Saat’in lokomotif markaları Raymond Weil ve Lacoste. Böylece bünyemizde 30’un üzerinde marka oldu” diye konuşuyor.