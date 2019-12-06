SAP’tan eğitim seferberliği
SAP Türkiye, 18 yılı aşkın tarihinde imza attığı en büyük eğitim yatırımı olan SAP Genç Profesyoneller Programı ile inovasyon pratiğini yeni mezun ve iş arayışında olan gençlere aktarıyor.
Türkiye’de geçen yıldan itibaren başlayan eğitim seferberliği kapsamında üniversite mezunu gençlere gelişim planına dayalı 2-3 aylık ücretsiz ve kapsamlı bir eğitim sunuluyor.
SAP Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Ekin Erim, bugüne kadar dünya genelinde 22 ülkede 2 bin 550’den fazla gencin eğitim aldığını söylüyor.
Bu gençlerin yüzde 99’unun SAP ekosisteminde istihdam edildiğini de belirtiyor.
Erim, “Türkiye’de ise İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te şu ana kadar 75 genç, ‘SAP Danışmanı’ unvanıyla istihdam edildi.
Programın dördüncü etabı da 27 gencin katılımıyla Ankara’da devam ediyor” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?