Pandemide pazar hacmi hızla artan e-ticarette en önemli konu depolama alanı. Hızın en önemli nokta olduğu e-ticarette Türkiye’nin en büyük lojistik şirketi olmayı hedefleyen Sertrans Logistics, bu stratejiyle bir dizi yatırımı devreye aldı.

Pandemi döneminde 40 bin metrekarelik depo yatırımıyla mevcut platformunu büyüten Sertrans, Hadımköy Akpınar mevkiinde 30 bin metrekarelik bir e-ticaret deposu daha açtı.

Sadece e-ticaret lojistiği operasyonuna özel olan ve 4,5 milyon Euro yatırımla kurulan yeni deponun faaliyete geçmesiyle birlikte Sertrans’ın toplam depolama kapasitesi yaklaşık yüzde 25 artarak 140 bin metrekareye ulaştı.

Şirket daha yeni devreye giren bu yatırımın ardından 2022 yılında ise kapasitesini ikiye katlayacak bir yatırım kararı daha aldı. Yaklaşık 15 ila 17 milyon Euro’luk

yatırımla 75 bin metrekarelik yeni bir depo hazırlığı içinde olduklarını belirten Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, yeni yatırımla birlikte e-ticaret büyüme hedeflerine ulaşma noktasında önemli bir adım attıklarını söylüyor.

Ticaretin giderek dijitalleşmesi ile ticaret hayatında sınırların da gerçek anlamda ortadan kalktığını vurgulayan Keleş, şöyle konuşuyor: “Yaşanan e-ticaret dönüşümü, bu durumun tetikleyici unsuru oldu. Artık e-ticaretin toplam ticaret içindeki payı yüzde 20’ye yaklaştı ve yakın gelecekte çok daha yukarı çıkacak.

Sertrans olarak 30 yılı aşkın süredir birçok global markaya hizmet veriyoruz. Mevcut kapasitemizle Türkiye’nin en büyük e-ticaret lojistik firmasıyız. 2023’te her anlamda ve tartışmasız ülkemizin en büyük e-ticaret lojistiği şirketi olmayı hedefliyoruz.”