Sosyal Sorumlulukta hız kesmiyor
Bundan yaklaşık 35 yıl önce, 1985 yılında bir aile şirketi olarak kurulan Doğuş Çay, geçen yıllar içerisinde Türkiye’nin önde gelen çay üreticilerinden biri oldu.
Ayrıca gıda sektöründe domates salçası, cips ve şeker üretiminde de faaliyet göstermeye başladı. Geçen yıl sonu itibariyle konsolide cirosunu 1,4 milyar TL’ye çıkaran Doğuş Çay, toplamda 4 bin kişiye istihdam sağlıyor. Şirket, sosyal sorumluluk projeleri de yapıyor.
Doğuş Çay’ın kurucusu Karakan Ailesi’nin eğitim ve sağlık alanında gerçekleştirdiği hayır işleri arasında düzenli olarak üniversite öğrencilerine sağlanan bursun yanı sıra Rize’de Doğuş Çay İlköğretim Okulu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve en son olarak Doğuş Çay Hacer Karakan Onkoloji Hastanesi’nin inşa ve diğer tüm masraflarının karşılanması yer alıyor.
Doğuş Çay Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı C. Alparslan Karakan, bunun yanı sıra Doğuş Çay’ın doğduğu topraklar olan Rize’de 2016 yılında Tema Vakfı işbirliğiyle ‘Her Dem Toprak İçin’ projesini de başlattıklarını ifade ediyor.
Karakan, “Doğduğumuz topraklarda çayın ilelebet yetişmesi hem hayalimiz hem de sorumluluğumuz. Bu proje, Doğuş Çay olarak bölgeye duyduğumuz hassasiyetin de bir yansıması” diyor.
Topluma faydası olduğunu düşündükleri ve fon sağlayabilecekleri tüm hayır işlerine içtenlikle cevap vermeye çalıştıklarını belirten Karakan, bu faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceklerini de sözlerine ekliyor.
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