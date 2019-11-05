Tekstilde ‘fabrika gezileri’ başlattı
Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin 90 milyar dolar değerinde bir üretim değeri var.
İstanbul Tekstil Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri (İTHİB), bu değerden hareketle, Türkiye için büyük öneme sahip olan tekstil sektörünün gücünü ve potansiyelini ortaya koymak üzere, her ay basın mensuplarıyla fabrika gezilerinde bir araya gelecek.
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, ilk olarak teknik tekstil konusunda önemli yatırımları bulunan Hassan Tekstil ile gezilere başlandığını, bu uygulamaya önümüzdeki aylarda diğer şirketlerle devam edileceğini söylüyor.
Hassan Tekstil Genel Müdürü Ahmet Şişman, Hassan Group olarak 60 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ifade ediyor. 230 milyon dolarlık ciroya sahip olan grubun cirosunun yarısı ihracattan geliyor.
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