Konutlar, ofisler, AVM’ler, perakende işletmeleri, oteller, hastaneler, okullar, yurtlar, endüstriyel tesisler, hava alanları ve limanlar gibi tüm tesisler adeta yaşayan birer organizma gibi…

Bu tesislerin temizlik, yemek, bahçe bakımı, ilaçlama, güvenlik, vale gibi ihtiyaçları dev bir sektör yaratıyor. Türkiye tesis yönetim sektörünün pazar büyüklüğüne dair net veriler olmamakla birlikte, Tesis Yönetim Derneği’ne üye firmalar üzerinden yapılan hesaplamalarla potansiyel büyüklüğün yaklaşık 40 milyar TL’yi bulduğu tahmin ediliyor.

Sektör her yıl yaklaşık yüzde 30 büyüyor. Avrupa’da bu oranlar ise yıllık yaklaşık yüzde 4 civarında seyrediyor. 2017 yılında kurulan Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) Yönetim Kurulu Başkanı Gökçenur Çelebioğlu, “Sektör 2019 yılında yüzde 40 büyüdü.

Farklı sektörlerde hizmet verdiğimiz için pandeminin olumlu ya da olumsuz etkilediği sektörlerin bizlere de doğrudan yansıması oluyor. Okul ve perakende firmaları bu dönemde işlerine ara vermek zorunda kaldı.

Diğer taraftan da hastane gibi kritik alanlarda tesis yönetiminin sunduğu hizmetlere son derece yoğun bir talep artışı oldu” diyor.

Çelebioğlu, sektör olarak bu dönemde bir yandan pandemiye bağlı artan hizmet maliyetleriyle bir yandan da müşterilerin gelir kayıpları nedeniyle oluşan indirim talepleriyle mücadele ettiklerini söylüyor.

Tesis yönetim sektörü, Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan sektörleri arasında yer alıyor. Tesis Yönetim Derneği’ne kayıtlı 30 üyenin bugün 100 bini aşkın çalışanı bulunuyor.