Daha çok tekstil ve hazır giyim yatırımlarıyla gündeme gelen Şahinler Holding, turizm alanında da Antalya Belek’teki Club Mega Saray tesisleriyle uzun yıllardır hizmet veriyor.

Club Mega Saray, Belek’teki 60 tesis içinde pandemi döneminde açılan beş otelden biri. Geçen hafta sonu sektör bileşenlerini ve ekonomi basını temsilcilerini bir araya getiren Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, pandemiden en ağır etkilenen sektör olan turizm sektörünün beklentilerini anlattı.

Şahin, bu süreçte sağlanan kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) gibi desteklerden memnun olduklarını, kira ödemeleri, kredi destekleri, vergi ve prim ertelemelerinin ise daha uzun vadeli sürmesi gerektiğini söyledi.

Açılmayan otellerin personelini kaybetmemesi için KÇÖ desteğinin uzun vadeye yayılması gerektiğini de vurguladı.

Şahin, “Bazı tesisler için bu destek yıl sonuna kadar verilebilir. Kredi, kira, vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemelerine ilişkin düzenlemeler birkaç ay değil birkaç yıla yayılmalı.

Çünkü sektörün belini doğrultması üç yılı bulacak” dedi. Kemal Şahin, en iyi senaryoda bile Türkiye turizminin 2020’de 17 milyar dolarlık gelir kaybı yaşayacağını da sözlerine ekledi.